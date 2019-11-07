CATHERİNE DENEUVE FELÇ GEÇİRDİ!

Sinemanın mağrur kraliçesi Catherine Deneuve, hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki ünlü Fransız oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu konuşuluyor...

Bir diğer iddiaya göre ise efsane isim kısmi felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

‘Soğuk Sarışın’ karakterleriyle ünlenen ve sinemanın mağrur kraliçesi olarak anılan Catherine Deneuve’nun kısmi felç geçirdiği ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Ekim ayından bu yana, 2020'de gösterilecek olan De Son Vivant filminin çekimlerini yapan 76 yaşındaki oyuncunun hastalanmadan önce, sette olduğu öğrenildi. Ödüllü sanatçının bağlı olduğu ajansın yöneticisi Claire Blondel, Deneuve'nin rahatsızlık nedeniyle motor fonksiyonlarının hasar gördüğünü söyledi.