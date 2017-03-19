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Çatak-Van karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

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Çatak-Van karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
VAN'ın Çatak İlçesi'nde kar yağışı etkili olurken, çığ düşmesi nedeniyle Çatak- Van karayolu ulaşıma kapandı.

Olay akşam saatlerine meydana geldi Van- Çatak Karayolunun 10. kilometresinde bulunan Elmacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan çığ, yaklaşık 500 metrelik bir alanda yolu tamamen ulaşıma kapattı. Çığ düşmesinin hemen ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Çatak Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hacı Asim Akgül, Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur da  olay yerine gelerek çalışmalar takip etti. Belediye Başkan Vekili Akgül, Van Büyükşehir ve Çatak Belediyesi ekiplerin tarafından yol açma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. 

Akgül, çığın geniş bir alanda etkili olduğunu, bu nedenle de çalışmaların uzun sürebileceğini kaydetti.

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