Türkiye ile Hollanda arasında bu kez "casus" krizi yaşanıyor. Türkiye’de “casusluk" yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşının soruşturulduğu haberlerinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli söz konusu kişini

NL Times’a göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin “kendi güvenliği” açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti.

'İSTİHBARAT TOPLAMAYA VE SAHTE BİLGİLERİ YAYMAYA ÇALIŞIYORDU'

Bakanlığın başka bir bilgi vermediğinin vurgulandığı haberde, pazartesi günü Türk medya kaynaklarının “Hollandalı bir casus” hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğü, “casus” olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekildikten sonra şöyle devam edildi:

“Türk medyasına göre, söz konusu kişinin DEAŞ'a ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu.”