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ÇARESİZ VATANDAŞ KENDİNİ ZİNCİRLEDİ

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ÇARESİZ VATANDAŞ KENDİNİ ZİNCİRLEDİ
Elazığ'da 7 aydır işsiz olduğunu söyleyen vatandaş, "Yardım değil iş istiyorum." deyip kendini Atatürk heykeline zincirledi.

Elazığ'da bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri şahsı polis merkezine götürdü.

"İŞ İSTİYORUM" DEYİP KENDİNİ ATATÜRK HEYKELİNE ZİNCİRLEDİ

Olay, kent merkezinde öğretmenevi önünde bulunan Atatürk anıtında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Kendini zincirleyen şahıs, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek yardım değil iş istediğini dile getirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek şahsın zincirini koparıp, ekip aracına alıp polis merkezine götürdü.

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