Cansu'nun Büyük Yalanı

Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını iddia ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, aslında türm Türkiye'yi kandırmış olabilir. Cansu Taşkın'ın foyası bakın nasıl ifşa oldu?

Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını iddia ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, aslında türm Türkiye'yi kandırmış olabilir. Cansu Taşkın'ın foyası bakın nasıl ifşa oldu? İşte tüm detaylar...

Cansu Taşkın'ı artık tanımayan kalmadı. Instagram üzerinden paylaştığı cesur fotoğraflarla binlece takipçiye ulaşan Cansu Taşkın, aslında tüm Türkiye'yi kandırmış olabilir. Peki bu nasıl oldu Cansu Taşkın Türkiye'yi nasıl kandırdı? İşte foyası böyle ifşa oldu...

Ömercan Altay'ın haberine göre, günümüzde sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler ve birçok ünlü isim, dünyaca tanınmış starlardan kendilerine gelen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçi sayısını artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Cansu Taşkın adlı model sık sık Cristiano Ronaldo’nun kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başarıyor. Ancak bu durum sanıldığı gibi olmayabilir.



Popüler figürlerle iletişim halinde olduğunu söyleyen bu hesap sahiplerinin Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen bir program sayesinde kendilerine, dünyaca ünlü isimlerin adını kullanarak mesaj yazdıkları ve bunu bazı programlar sayesinde gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Peki bu nasıl gerçekleşiyor; Akıllı telefonlar için oluşturulan bir program ile Instagram’dan sahte DM konuşması yapmak mümkün. Telefonuna yüklenen uygulama açılınca, menüden en alttaki Yeni Mesaj butonuna basılıyor. Daha sonra sahte DM oluşturulacak kişinin profil bilgilerini (kullanıcı adı, profil resmi) ayarlayarak kaydet seçeneği tuşlanıyor. Ardından konuşma ekranına giriliyor ve direkt mesaj yazma kutusundan mesaj yazılıyor. Mesaj gönderen taraf olmak isteyenler, gönder butonunun yanında bulunan okun yeşil olmasına dikkat ediyor.

SAHTECİLİK PROGRAMININ DİĞER ÖZELLİKLERİ; Sahte DM sohbet diyaloğu düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz mesajı kısıtlama olmadan yazabilirsiniz ve fotoğraflı mesaj da gönderebilirsiniz. Mesaj almak istediğiniz kişinin profil resmini belirleyebilirsiniz.

Gönderilen mesajı Görüldü/Görülmedi olarak işaretleyebilirsiniz. Mesajın gönderildiği tarihi ve saati dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz sahte mesajları daha sonra değiştirebilirsiniz.