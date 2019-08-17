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CANSU'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR GELDİ!

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CANSU'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR GELDİ!
Muhabirlerin sorularına içten yanıtlar veren Cansu Dere'nin sözleri hayli konuşulacağa benziyor.


Sacitaslan.com'un haberine göre; Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Cansu Dere türlü projelerle adının anılmasına "Bu bizim kaderimiz biliyorsunuz. Proje aşamasında türlü kişilerin isimleri gündeme gelebiliyor. Ben ince eleyip sık dokuyan bir insanım. İçime sinmesi gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.
Özel hayatında uzun süredir yalnız olduğu hatırlatılan Cansu Dere, "Özel hayatımla da ilgili böyleyim. İçime sinmesi gerekiyor. Evet uzun süredir yalnızım. Varsa vardır yoksa yok. Bu konuda açık sözlüyümdür. Saklamam, zaten sizin bir şekilde kulağınıza gelir" dedi.
Cansu Dere,  “Çocuk özleminiz var mı?” sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: "O konuda özlem duyanlar vardır. Saygım sonsuz ama ben öyle biri değilim. Bu konuda özlem taşıyan bir insan değilim" 

 

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