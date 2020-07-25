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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 10 günlük oğulları Marsel ile aile fotoğraflarını paylaştı.
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2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz'da dünyaya geldi.

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Cansu Tosun, Instagram hesabından aile pozlarını paylaştı.
 

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"MUCİZEYE KAVUŞTUK"

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle doğum sonrası karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söylemişti:

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

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