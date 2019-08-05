CANSU CANAN ÖZGEN TV 8 'E TRANSFER OLDU!

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, Habertürk'ten ayrılarak A Haber'de spikerlik yapmaya başlayan Cansu Canan Özgen'le yeni bir program için anlaştıklarını duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Tv8 kanalını yeni sezonda üst sıralara taşımak isteyen Acun Ilıcalı, çeşitli programlar ve diziler için çalışmalarına devam ediyor. Öyle ki Ilıcalı, bu yolda ilk hamlesini sosyal medyadan duyurdu. Medya patronu, yaptığı bir paylaşımla yeni programını ve sunucusunu açıkladı.Ilıcalı'nın paylaşımıyla daha önce Habertürk ve A Haber'de görev yapan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in TV8'e transfer olduğu öğrenildi. Özgen, 5 Ağustos itibariyle '8'de Bugün' adlı programın sunuculuğunu üstlenmeye başladı.