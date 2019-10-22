  • BIST 97.928
  • Altın 279,128
  • Dolar 5,8318
  • Euro 6,4988
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!

»
CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!
İtalya ve İspanya’da büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Can Yaman ülkesine döndükten sonra Bebek’te yürüyüş yaparken magazin habercilerine görüntülendi.

'Gel Konuşalım' ekibine konuşan Can Yaman, Cannes’te yaşadığı sevgi seline kendisinin de inanamadığını belirtti. İşte Yaman’ın söyledikleri:

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU AİLEYE GİRDİ!22 Ekim 2019 Salı 10:56
  • KANSERE YAKALANAN SUNUCU DİLAY KEMER SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ!22 Ekim 2019 Salı 10:47
  • İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER GRUP TOPLANTISINDA FENA PATLADI!22 Ekim 2019 Salı 10:37
  • ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ MİROĞLU İLE CHP’Lİ ATICI CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ!22 Ekim 2019 Salı 10:17
  • YENİ VERGİ PAKETİ GELİYOR! DİJİTAL DEVLERE VERGİ KISKACI!22 Ekim 2019 Salı 10:11
  • HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!22 Ekim 2019 Salı 09:53
  • DUAYEN MAGAZİN GAZETECİLERİNİN 3’ÜNCÜ KAYNAŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!22 Ekim 2019 Salı 09:39
  • ŞEYMA SUBAŞI'YLA ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!21 Ekim 2019 Pazartesi 17:51
  • GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN TUĞÇE KAZAZ'A SERT SÖZLER!21 Ekim 2019 Pazartesi 17:42
  • MEHMET ERDEM GÜL GÖLGE'Yİ EN YAKIN ARKADAŞI ELİF DÜRÜST İLE Mİ ALDATTI?21 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim