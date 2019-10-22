'Gel Konuşalım' ekibine konuşan Can Yaman, Cannes’te yaşadığı sevgi seline kendisinin de inanamadığını belirtti. İşte Yaman’ın söyledikleri:
- BIST 97.928
- Altın 279,128
- Dolar 5,8318
- Euro 6,4988
- İstanbul 21 °C
- Ankara 18 °C
- YAVUZ BİNGÖL’DEN YENİ AŞKI İÇİN ÇARPICI İTİRAF!
- SEZİN ERBİL'DEN KIZI ELİSA'YA YALIDA BABY SHOWER!
- CHLOE SERDAR ORTAÇ’LA YENİDEN BİRARAYA MI GELECEK?
- CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!
- KANYE WEST KİM KARDASHİAN’IN SEKSİ GİYİNMESİNE İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!
- İDO TATLISES ASKER OLDU!
- ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU AİLEYE GİRDİ!
- KANSERE YAKALANAN SUNUCU DİLAY KEMER SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ!
- İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER GRUP TOPLANTISINDA FENA PATLADI!
- ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ MİROĞLU İLE CHP’Lİ ATICI CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ!
- YENİ VERGİ PAKETİ GELİYOR! DİJİTAL DEVLERE VERGİ KISKACI!
- HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!
- DUAYEN MAGAZİN GAZETECİLERİNİN 3’ÜNCÜ KAYNAŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!
- ŞEYMA SUBAŞI'YLA ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
- GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN TUĞÇE KAZAZ'A SERT SÖZLER!
CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!
İtalya ve İspanya’da büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Can Yaman ülkesine döndükten sonra Bebek’te yürüyüş yaparken magazin habercilerine görüntülendi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YAVUZ BİNGÖL’DEN YENİ AŞKI İÇİN ÇARPICI İTİRAF!Yavuz Bingöl ile Serdar Ortaç bir davette biraraya geldi.Bingöl kendisiyle yapılan röportajda yeni aşkını itiraf etmiş oldu.
SEZİN ERBİL'DEN KIZI ELİSA'YA YALIDA BABY SHOWER!Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
CHLOE SERDAR ORTAÇ’LA YENİDEN BİRARAYA MI GELECEK?Serdar Ortaç’la boşanır boşanmaz ülkesi İrlanda’ya giden Chloe loughnan yeniden Türkiye’ye döndü
CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!İtalya ve İspanya’da büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Can Yaman ülkesine döndükten sonra Bebek’te yürüyüş yaparken magazin habercilerine görüntülendi.
KANYE WEST KİM KARDASHİAN’IN SEKSİ GİYİNMESİNE İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!Kardashian ve Jenner ailelerinin en çok izlenen programları Keeping Up with the Kardashians'ta ilginç bir diyalog yaşandı. Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın seksi bir kıyafet giymesini eleştirdi.
VİDEO GALERİ
- 13:03 - YAVUZ BİNGÖL’DEN YENİ AŞKI İÇİN ÇARPICI İTİRAF!
- 12:21 - SEZİN ERBİL'DEN KIZI ELİSA'YA YALIDA BABY SHOWER!
- 12:03 - CHLOE SERDAR ORTAÇ’LA YENİDEN BİRARAYA MI GELECEK?
- 11:48 - CANNES’TEN DÖNEN CAN YAMAN YAŞADIKLARINI ANLATTI!
- 11:29 - KANYE WEST KİM KARDASHİAN’IN SEKSİ GİYİNMESİNE İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!
- 11:09 - İDO TATLISES ASKER OLDU!
- 10:56 - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU AİLEYE GİRDİ!
- 10:47 - KANSERE YAKALANAN SUNUCU DİLAY KEMER SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ!
- 10:37 - İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER GRUP TOPLANTISINDA FENA PATLADI!
- 10:17 - ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ MİROĞLU İLE CHP’Lİ ATICI CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ!
- 10:11 - YENİ VERGİ PAKETİ GELİYOR! DİJİTAL DEVLERE VERGİ KISKACI!
- 09:53 - HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!
- 09:39 - DUAYEN MAGAZİN GAZETECİLERİNİN 3’ÜNCÜ KAYNAŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!
- 17:51 - ŞEYMA SUBAŞI'YLA ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
- 17:42 - GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN TUĞÇE KAZAZ'A SERT SÖZLER!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim