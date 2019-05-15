Cannes'te Dilan Çiçek rüzgarı

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz açılış törenine katıldığı Cannes’da kırmızı halıda yürüdü. Deniz, 800 bin euro'luk mücevherleriyle dikkat çekti.

Lüks bir mücevher markasının davetiyle Cannes Film Festivali’nie katılan Dilan Çiçek Deniz, festivalin açılış töreninde boy gösterdi. Kırmızı halı geçişinde göz kamaştıran Dilan Çiçek Deniz, özel tasarımı takılarıyla dikkat çekti.

Toplamda 80 karatı bulan, her biri özenle seçilmiş 250 adet damla pırlantadan yapılmış 800 bin euro değerindeki kolye, küpe ve bileklikten oluşan mücevherleri taktı.

Dilan Çiçek Deniz “Bu sene Cannes’a ikinci gelişim ve değerli bir tecrübe oldu benim için. Birçok önemli kişi ile tanışma ve oyunculuk adına iletişim kurma fırsatı yakaladım” dedi.