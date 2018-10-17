Cannes’da Nesrin Cavadzade'ye büyük ilgi

Dizi dünyasının nabzının attığı Cannes’a giden Nesrin Cavadzade, festival kentinde büyük ilgi gördü.

Bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük medya fuarı MIPCOM'a katılan oyuncu, dün geceki kırmızı halının yıldızı oldu.

Sudi Etuz tasarımı altın rengindeki asimetrik mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Med Yapım’ın festival sarayında düzenlediği davete katılan oyuncu, ünlü yıldızlarla da tanıştı.

Nesrin Cavadzade, gündüzleri ise hayranı olduğu Cannes sokaklarının keyfini çıkardı.

TATLI KRİZİNE ÇİKOLATA

Oyuncu, kaldığı ‘Hotel Belle Plage Brougham’daki yatağında çikolata yerken çekilmiş fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.Tatlı krizini çikolata ile giderdiğini gösteren o fotoğraflar 150 bine yakın beğeni aldı.