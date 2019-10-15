CANNES'A TÜRK AKINI! BURAK ÖZÇİVİT, EBRU ŞAHİN, AKIN AKINÖZÜ...

Türk yapımlar Cannes’da..Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Can Yaman Cannes televizyon fuarına katıldı.

Dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM bugün Cannes'da başladı. Dünyanın dört bir tarafından televizyon profesyonellerinin buluştuğu fuarda bu yıl da Türk dizileri rüzgarı esiyor. ATV, Star, Fox ve Kanal D dizilerinin boy göstereceği fuara, dizi oyuncularını da katıldı.

Kuruluş Osman'la ekrana gelmeye hazırlanan Burak Özçivit, Cannes'da boy gösterdi. Hercai dizisinin yıldızları Akın Akınözü ile Ebru Şahin de büyük ilgi gördü.İkilinin fuarda çekilen kareleri sosyal medyada yayınlanınca büyük ses getirdi.Çiftin isimleri Twitter'da TT oldu. İkili hakkında pek çok yorum yapıldı. Akın Akınözü yabancı basına röportajlar verdi. Oyuncunun oldukça düzgün ve akıcı bir İngilizce konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Kadrosunda Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay gibi önemli isimlerin yer aldığı dijital dizi Babil'in afişi de ilk kez Mipcom Fuarı'nda ortaya çıktı.