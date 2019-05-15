Sinema dünyasının yıldızları Fransa'nın Cannes kentinde buluştu. 72. Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.
Festivale Türkiye'den Dilan Çiçek Deniz ve Meryem Uzerli katıldı. Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart festivalin en şık kadınları arasında yer aldı.
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Cannes şıklığı!!
Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı. 25 Mayıs'a kadar devam edecek Cannes Film Festivali'nde film gösterilmleri kadar kırmızı halı görünümleri de konuşuldu.
Sinema dünyasının yıldızları Fransa'nın Cannes kentinde buluştu. 72. Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.
Etiketler: cannes, dilan çiçek deniz, meryem üzerli, film festivali
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