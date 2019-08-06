CANLI YAYINDA TÜRKİYE'YE KÜFRETTİ!

Eski bir futbolcu ve gazeteci olan Johan Derksen, Türkiye Milli Takımı'nı seçen Orkun Kökçü ve Türkiye için çirkin sözler sarf etti.

Derksen özellikle Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda "değersiz, kötü ülke" anlamına da gelen "Kutland" ifadesini kullandı. Yorumcuya sosyal medyadan tepki yağdı.

Eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle de sıkça gündeme gelen ve 29 yaşındaki kendi kızı Marieke tarafından "homofobik" olmakla suçlanan Derksen'in hedefinde bu kez Feyenoord takımının Türkiye kökenli oyuncusu Orkun Kökçü vardı.

Eski bir futbolcu ve gazeteci olan Johan Derksen, Veronica adlı özel televizyon kanalında yayınlan yeni programında, Kökçü'nün Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçmesine tepki gösterdi.

"HOLLANDA'YA HAKARET" DEDİ

Kökçü'nün Hollanda'da doğup, büyüdüğünü ve bu ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, onun Türk Milli Takımı'nı seçmesinin "Hollanda'ya hakaret olduğunu" savundu.

TÜRKİYE İÇİN SERT SÖZLER

Hollandalı yorumcu, "Şimdi insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak. Biri bunu bu çocuğa açıklayabilir mi?" dedi.

TÜRKİYE İÇİN "KUTLAND" İFADESİNİ KULLANDI

Derksen, Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda "değersiz, kötü ülke" anlamına da gelen "Kutland" ifadesini kullandı.

Daha önce siyasi görüşünü, "sağcı" olarak açıklayan Hollandalı yorumcu, aşırı sağcıların sıkça dile getirdiği "çifte pasaport" konusunu açarak, şöyle konuştu:

SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

"Çift pasaportlu birisiyle ilgili bir sorun olduğunda koro halinde 'Ama biz Hollandalı'yız. Hollanda pasaportumuz var' diye bağırıyorlar. Sonra da Türkiye'ye gidiyorlar. Ee? Orası bir 'kutland.' Eğer muhalif bir görüşe sahipsen orada yargılanmadan hapse atılabiliyorsun. Böyle bir ülkede bu tür bir şeye dahil olmak ister misiniz?"

Johan Derksen'in sözlerine sosyal medyada yoğun tepki geldi.