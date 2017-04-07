Canlı yayında sevgilisiyle yatağa girdi!

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Aly Eckmann, İspanya'da katıldığı reality şovda yaşadıklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Güzel sunucu son olarak sevgilisiyle kameralara aldırış etmeksizin samimi pozlar verdi!

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Aly Eckmann, İspanya'da katıldığı reality şovda yaşadıklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Güzel sunucu son olarak sevgilisiyle kameralara aldırış etmeksizin samimi pozlar verdi!