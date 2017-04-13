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Canlı yayında nasıl böyle soru sorarsın kavgası

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Canlı yayında nasıl böyle soru sorarsın kavgası
CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü’nün konuğu olan AKP milletvekili Burhan Kuzu, Nevşin Mengü karşısında zor anlar yaşadı ve Mengü’ünün sorduğu sorulara kızan ve sinirlenen Kuzu cevap vermedi.

CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü’nün programına konuk olan AKP milletvekili Burhan Kuzu, 16 Nisan referandumu ile getirilmek istenen Başkanlık sistemini anlatırken, Nevşin Mengü'nün Başkanlık sistemi ile ilgili sorduğu sorulara sinirlendi ve cevap vermedi.

Nevşin Mengü, programına konuk ettiği AKP milletvekili Burhan Kuzu’ya referanduma sunulan Başkanlık sistemine ilişkin sorularını yöneltti.

Mengü, referandumla getirilmek istenen Başkanlık sistemi ile Başkanın yardımcılarını atayacağını, HSYK üyelerini seçeceğini söyledi ve milletvekillerini de başkanın seçeceğini ifade ederek, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanacağı şeklindeki eleştirileri sordu. Bunun üzerine Burhan Kuzu, Nevşin Mengü'nün Kılıçdaroğlu gibi konuştuğunu iddia etti. Sorulan sorulara kızan Kuzu cevap vermedi.

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