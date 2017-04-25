HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Yapıcıoğlu, 'MHP olmasaydı ya da 'Kerkük'teki o bayrağı indirin' söylemi olmasaydı, ya da MHP'nin 'Nasıl o paçavrayı asıyorsunuz?' söylemine AK Parti sessiz kalmasaydı oy oranı daha fazla olacaktı. Güneydoğu'da millyetçi pek çok parti var. Oturdular ve topluca karar aldılar 'Sandığa gitmeyeceğiz' dediler. Katılım oranı düştü' dedi.
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Canlı yayında ilginç iddia: MHP olmasaydı evet oyları yükselirdi
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programının konuğu HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ydu. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu konuşmasında, MHP olmasaydı evet oylarının Güneydoğu'da daha da yükseleceğini iddia etti.
Etiketler: HÜDA PAR, Referandum, MHP, AK Parti, Zekeriya Yapıcıoğlu
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