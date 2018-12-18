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Canlı Yayında Hadise'den Özür Diledi

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Canlı Yayında Hadise'den Özür Diledi
Modacı Nur Yerlitaş, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Hadise'den özür diledi.

Ünlü Modacı Nur Yerlitaş'ın geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiğini söylemesi üzerine ikilinin arası açılmıştı.

Olayın medyada yayılması üzerine Hadise, "Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştı. Bizden özür dilesin" şeklinde konuştu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş, "Şerefim üzerine yemin ederim ki, o canlı yayında ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Hadise’den özür diliyorum. Bin kere de dilerim. Milyonlarca defa özür diliyorum." dedi

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