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Canlı yayında böyle rezil oldular!

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Canlı yayında böyle rezil oldular!
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, pop müziğin esfanevi ismi Madonna'nın İsrail'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına konuk olarak sahneye çıkması hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Ece Erken, Madonna için şunları söyledi:

"Madonna'ya birçok boykot ve tehdit geldi, ona rağmen gitti. Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın ya, ne yapsan olur yani."

Program partneri Bircan Bali de, Ece Erken'i "Evet kesinlikle öyle" şeklinde destekledi. 

Yarışmada sahneye çıkan Madonna, 30 yıllık hit şarkısı 'Like A Prayer'ı söylemiş, dansçılarının sırtında yer alan İsrail-Filistin bayrakları aracılığıyla dünyaya barış çağrısı yapmıştı.

Ece Erken ve Bircan Bali'nin yorumları sosyal medyayı salladı.

İşte o video...

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