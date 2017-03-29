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Canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar

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Canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar
Hindistan’da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, son anda kurtarıldı

Hindistan’da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, çevredekilerin olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı. 4 ile 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil olarak topluluk sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

BEBEĞİN AYAKLARINI GÖRÜP, KURTARDILAR!
Bebeği kurtaranlardan Alok Ranjan Rout, bebeğin sadece ayaklarının toprağın üzerinde olduğunu fark ettiklerini, baş aşağı gömülü bir şekilde duran bebeği boğulmaktan son anda kurtardıklarını söyledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Ülkenin kuzeyinde Odisho bölgesinde Jajpur kentinde Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı sosyal sağlık görevlisi, çevre sakinleri tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BEBEĞİN KURTARILMA ANI KAMERADA

Yeni doğmuş bebeğin, toprağın altından çıkarılma anı amatör kameraya böyle yansıdı.

 

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