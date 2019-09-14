ÇANKIRI'DA DEPREM!

Çankırı ve Ankara sabaha depremlerle uyandı, merkez üssü Çankırı'nın Hacılar bölgesi olarak belirlenen deprem korku ve panik yarattı ve Ankara'da da hissedildi. Saat 9:00'da gerçekleşen depremin ardından saat 9:03'te bir deprem daha meydana geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Çankırı Valisi depremin ardından açıklama yaptı ve olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi...

İç Anadolu Bölgesi sabaha depremle uyandı, Çankırı’da gerçekleşen depremler çevre illerde de hissedildi, birçok kişi korku ve panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.