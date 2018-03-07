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Caner Taksiye Vurup Kaçmış!

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Caner Taksiye Vurup Kaçmış!
Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü Caner Erkin'in aracına vurup kaçtığını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken bir ticari taksiye çarpıp kaçtığı iddia edildi. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü olayı şöyle anlattı: 

"Caner aracıyla benim arabama vurup kaçtı. Daha sonra ben aracı başka bir yerde park halindeyken gördüm. Aracın başında bekledim. Caner ve eşi geldi. Caner'e arabama çarptığını ve rapor tutmamız gerektiğini söyledim ve polis çağırdığımı belirttim. Ama Caner'le eşi benim üzerine yürüdü. Eşi bana çok ağır küfürler etti. Caner eşine "hamilesin sen içeri gir" dedi. Sonrasında kim olduklarını bilmediğim ama korumaya benzeyen kişiler geldi. Benim üzerime yürüdü. Caner ve eşi gitti. Polisi aradım onlar da "mahkemeye ver" dedi. Ben sadece rapor tutmak istemiştim. Onlar bana "Sen para koparmaya çalışıyorsun" dedi. Kazadan kaynaklanan maddi hasarı karşılamalarını istemiyorum. Benim gururum kırıldı. Onlardan özür bekliyorum." 

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