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Caner Erkin'in mutluluğu!

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Caner Erkin'in mutluluğu!
Caner Erkin, uzun süren sakatlık sürecinden sonra takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu, çalışmalardan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında  Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Vodafone Arena'da yaptığı antrenmanla devam etti. 
CANER VE BA TAKIMLA ÇALIŞTI 
Caner Erkin uzun süren sakatlık sürecinin ardından bireysel çalışmaları tamamladı ve takımla antrenmanlara başladı. Bedelsiz olarak kiralanan Demba ba da takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun geri dönmesi  Beşiktaş taraftarını sevindirdi. 
MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI 
Caner Erkin, mutluluğunu  Instagram hesabından paylaştı. Tecrübeli oyuncu çalışmalardan bir kare yayınladığı paylaşımında, "Çok özlemişim geri döndüm" notunu yazdı. 

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