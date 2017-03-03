Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Vodafone Arena'da yaptığı antrenmanla devam etti.
CANER VE BA TAKIMLA ÇALIŞTI
Caner Erkin uzun süren sakatlık sürecinin ardından bireysel çalışmaları tamamladı ve takımla antrenmanlara başladı. Bedelsiz olarak kiralanan Demba ba da takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun geri dönmesi Beşiktaş taraftarını sevindirdi.
MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Caner Erkin, mutluluğunu Instagram hesabından paylaştı. Tecrübeli oyuncu çalışmalardan bir kare yayınladığı paylaşımında, "Çok özlemişim geri döndüm" notunu yazdı.
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Caner Erkin'in mutluluğu!
Caner Erkin, uzun süren sakatlık sürecinden sonra takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu, çalışmalardan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Vodafone Arena'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Etiketler: Caner Erkin
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Caner Erkin'in mutluluğu!Caner Erkin, uzun süren sakatlık sürecinden sonra takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu, çalışmalardan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
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