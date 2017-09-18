CANER ERKİN’DEN ŞÜKRAN OVALI’YA 2.5 MİLYON TL’LİK JEST!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya lüks jest…

Akşam’da yer alan habere göre; Erkin, ülkemizde Mustafa Ceceli ve Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’da bulunan James Bond’un efsane otomobili Aston Martin DB11’i eşi Şükran Ovalı’ya hediye etti.

Beşiktaş’ta top koşturan Erkin, bu özel araç için de kesenin ağzını açtı. Lüks aracın içine ekstra donanım ekleyen futbolcunun hediyesinin fiyatının yaklaşık 650 bin euro (2,5 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi. Aracın plakasını özel yaptıran Erkin, ‘RAN’ yaptırarak garajındaki araçların plaka geleneğini bozmadı. Ovalı’nın ise hediye karşısında bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.