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Caner Erkin yakın markajda!

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Caner Erkin yakın markajda!
Caner Erkin, bu yılın başında Roma’da evlendiği Şükran Ovalı’yı yakın markaja aldı. Erkin, geçtiğimiz gün göz önünde olmasını istemediği güzel oyuncuyla Bebek’teki kadın kuaförüne bile birlikte gitti


Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor!..

Takvim'den Aydın Hamza'nın özel haberine göre Asena Atalay'la 6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da bitiren Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, 'hayatımın kadını' dediği eşi Şükran Ovalı'nın yanından bir an bile ayrılmıyor. Dün akşam Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde eşiyle vakit geçiren ünlü futbolcu, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir kadın kuaföründe manikür ve pedikür (el-ayak bakımı) yaptıran güzel oyuncuya eşlik etti. Ovalı, kuaförde güzelliğine güzellik katmak için saatler geçirirken yıldız futbolcu da eşiyle sohbet edip onu hayranlıkla izledi. "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" misali ikinci evliliğinde geçmişte yaptığı hataları tekrarlamayan Erkin'in bu davranışı kuafördekileri de şaşırttı. Kadın kuaföründe Caner Erkin'i gören diğer müşteriler, Beşiktaşlı yıldızla Şükran Ovalı'yı pür dikkat izledi.

DİZİ VE FİLM PROJELERİNE RET!

Bu arada güzel yengenin bir dediğini iki etmeyen Siyah-Beyazlı futbolcuya, çevredekilerden "Caner dişi kartala gözü gibi bakıyor" yorumu geldi. Eşini yakın markaja alan yıldız futbolcunun güzel oyuncuya bir şart koştuğu da öğrenildi. Erkin, iddiaya göre Ovalı'nın eski eşi Asena Atalay gibi göz önünde olmasını istemiyor. Bu nedenle çok sayıda dizi ve film teklifini geri çeviren Şükran Ovalı'nın bütün yazı Caner Erkin'le tatil yaparak geçireceği de konuşulanlar arasında.

Caner Erkin'in, sık sık gece gezmelerinde boy gösteren Asena Atalay'ın üzerine bu kadar düşmemesi "Şükran aşkı, Caner'i değiştirdi" dedirtti.

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