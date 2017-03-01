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Caner Erkin ile Şükran Ovalı’nın gerilimli anları!

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Caner Erkin ile Şükran Ovalı’nın gerilimli anları!
Beşiktaşlı Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, yüzlerce Galatasaray taraftarının arısında kaldı.

e Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, pazartesi akşamı oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek üzere eşi Şükran Ovalı ile Seyrantepe’ye geldi. Öncesinde soluğu İstinyepark’taki Masa Restaurant’ta alan ikili, mekânda bulunan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarın tezahüratlarıyla biraz tedirgin oldu.

Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubunun arasında kalan Caner Erkin ve eşi, yemeklerini hızlı hızlı yedikten sonra mekândan çıkış yapmak istedi.

Mekan görevlilerinin uyarısı ile yan kapıdan çıkan ikili, araçlarına binerek soluğu Seyrantepe’deki TT Arena’da aldı.

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