Caner Erin eski eşine fena patladı: "Gençsin çalışıp kendi paranı kendin kazan"

Caner erkin eski eşine fena patladı. Geçtiğimiz günlerde davası görülen iklinin eski eşi Asena Atalay'ın mahkeme kararın'dan tatmin olmaması ve 50 bin lira nafaka talep etmesi Caner erkin'i fena kızdırdı.

Ünlü futbolcu kendi instagram hesabından yaptığı açıklamada "Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyuna ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Erkin eski eşine ve ailesine sahip çıktığını ve buğün sahip oldukları her şeye kendisi sayesinde olduğunu belirterek "Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50 bin TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum" dedi.

Caner Erkin sözlerine şöyle devam etti " Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10 bin TL nafaka ödemeye devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanara benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın" diyerek tepki gösterdi. (Haber konseyi Özlem Akdovan)