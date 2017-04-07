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Candıce Swanepoel'den seksi kareler!

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Candıce Swanepoel'den seksi kareler!
Candıce Swanepoel bir dergiye verdiği pozlarla iddiasını gösterdi. Kusursuz fiziği kendisine hayran bıraktı.

Candıce Swanepoel bir dergiye verdiği pozlarla iddiasını gösterdi. Kusursuz fiziği kendisine hayran bıraktı. Görenlerin durup izlediği manken bunca ilgi karşısında sevinç gözyaşları döktü. Hayranlarıyla bolca fotoğraf çektiren model 'İlgi görmek beni mutlu ediyor, kendimi tutamayıp ağlıyorum' şeklinde konuştu.

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