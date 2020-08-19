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Candan Erçetin 'sahtekar' sözünü yargıya taşıdı

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Candan Erçetin 'sahtekar' sözünü yargıya taşıdı
Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MSG) Başkanı Candan Erçetin, birliğin eski yöneticisi Burhan Bayar’ın ‘Yolsuzluk yapıyor, MSG’yi batırıyor’ suçlamalarını hazmedemedi. Harekete geçen Erçetin, savcılığa başvurdu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)'de sular durulmuyor. MSG Başkanı Candan Erçetin, eski yöneticilerden Burhan Bayar'ı savcılığa şikayet etti. Erçetin, Bayar tarafından kendisine söylenen her hakaret sözünü farklı şikayetlerle ihbar ediyor.

Erçetin, 31 Mart 2018'de gerçekleşen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda birliğe, başkan olarak seçilmiş, geçtiğimiz aylarda yapılan yeni seçimle başkanlık görevini yürütmesine karar verilmişti. Yeni yönetim ve eski yönetim arasında seçim sonrası gerginlikler yaşanmaya başlamıştı.

MSG'nin eski yöneticisi Burhan Bayar, Erçetin'i yolsuzluklara göz yummakla suçlayarak, 31 Mart 2018'deki seçimlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle başkan Erçetin ile yardımcısı Ferhat Göçer'e dava açmıştı. Seçimde sahte imzalarla oy kullanıldığı, Erçetin ile Göçer'in sahte imza tespitlerini mahkemeden gizlediği iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taraflar arasında polemik devam ederken, geçtiğimiz günlerde Burhan Bayar, sosyal medya hesabından Candan Erçetin'e yönelik, 'Sahtekar' şeklinde sözler sarf etmişti. Erçetin, kendisine hakaret eden Bayar'ı geçtiğimiz günlerde savcılığa şikayet etti. Erçetin, Bayar tarafından kendisine söylenen her hakaret sözünü farklı ihbarlarla bildirdi. Savcılıkça, Bayar hakkında zincirleme hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

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