'Canavar' diye dalga geçiyorlardı şimdi markalar peşinde koşuyor

İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan 16 yaşındaki Alba Pajero vücudunda 500'den fazla lekeyle doğdu. Ama şimdi bu farklılığını avantaja çevirmeyi başardı.

16 yaşındaki Alba Pajero ender rastlanan bir cilt hastalığına sahip olarak doğdu. Bu hastalıktan dolayı genç kızın vücudunda 500'den fazla leke bulunuyor.

Yüzünde ve vücudundaki lekeler yüzünden okul hayatında arkadaşlarının şakalarına maruz kalan genç kız bu yüzden zor günler geçirdi.

Bazı arkadaşları o kadara ağır şakalar yaptı ki genç kıza 'canavar' diyen bile oldu.

Ancak o bu sözleri bir kenara bırakıp vücudunu ve cildini sevmeye karar verdi. Başka cilt hastalarına da bu duyguyu aşılamak isteyen Pajero bikiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'a yükledi.

Kısa sürede markaların dikkatini çeken genç kız yerel bir dergiye kapak oldu ve profesyonel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve modelliğe başladı.

Vücudunun fotoğraflarını özgürce paylaşan genç kız, #bareyourbirthmark etiketi ile insanların da ciltlerindeki farklılıklara aldırmadan fotoğraf paylaşmasını istiyor.