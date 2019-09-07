CANAN KARATAY'DAN GAZLI İÇECEKLERLE İLGİLİ NET UYARI GELDİ!

Bodrum'daki yazlığında tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Tüketilmesi halinde ölüme neden olabileceği o içeceğe karşı da uyardı.

Tv100.com.tr'nin haberine göre; Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Canan Karatay ayrıca bir içecek hakkında da ciddi uyarılarda bulundu. Karatay, "Enerji içecekleri erken ölüme sebep oluyor. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız" diye konuştu.