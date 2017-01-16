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Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...

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Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay, Palm yağının kanserojen madde içerip içermediğiyle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi. Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.
Son günlerde medyada Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları gittikçe yoğunlaştı. Palm yağının kanser tehlikesi barındırıp barındırmadığı konuşulurken, marketlerdeki bir çok ürünün içeriğinde bu yağın olduğunu görüyoruz. Kek, bisküvi, çikolata gibi yiyeceklerin yanında dondurulmuş olarak satılan mantıda ve patateste bile palm yağı kullanılıyor. Bunların dışında şampuan, cilt losyonu ve sabun gibi bakım ürünlerinde de kullanılan palm yağı kanserojen mi içeriyor? İşte bu soruların cevabını Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber Bültenine katılan Prof. Dr. Canan Karatay cevapladı.

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