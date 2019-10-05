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CANAN KARATAY AÇIKLADI: BU YİYECEKLER GÖBEKTEKİ YANGINI SÖNDÜRÜR!

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CANAN KARATAY AÇIKLADI: BU YİYECEKLER GÖBEKTEKİ YANGINI SÖNDÜRÜR!
Prof. Dr. Canan Karatay, “Adıyaman Gastronomi Fuarı” kapsamında Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen “Karatay Mutfağı” konulu etkinlikte yaptığı konuşmada yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür." dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, “Adıyaman Gastronomi Fuarı” kapsamında Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen “Karatay Mutfağı” konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Yazdığı “Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme” kitabında yer alan örneklerin Doğu, Güneydoğu, Ege, Karadeniz ve Balkan mutfağından olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti: “Asırların süzgecinden geçmiştir. Geleneksel Türk mutfağıdır. İşlem görmüş hiçbir yiyecek ve trans yağları içermez. Şifa, sağlık kaynağıdır. Doğal köy tereyağı vitaminlerin kaynağıdır. Doğal tereyağı, yeryüzünde bulunan en sağlıklı besindir. Karaciğerde yağlanma var ise göbekte yangın vardır. Doğal yağları tercih etmeliyiz. Doğal yağlar işlenmemiş olduğu sürece A, D ve E vitaminlerini içerir. Sonuç olarak hafıza, kaslar ve fiziği güçlendirir, ayrıca ömrü uzatır.

 

“BU YİYECEKLER GÖBEKTEKİ YANGINI SÖNDÜRÜR”

 

Karatay açıklamasının devamında: Doğal kırmızı et, yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür.” Karatay mutfağının şifa sağlık kaynağı olduğunu dile getiren Karatay, “Karaciğer yağlanmasını önler. Bağışıklığı güçlü kılar. Bağırsak florasını düzenler. Dünyada gelmiş geçmiş en süper besinlerden birisi doğal yağda yapılmış doğal köy yumurtasıdır.” diye konuştu. Canan Karatay, karaciğerdeki sorunun bütün hastalıklara davetiye çıkardığını aktararak, “Alzaymır, şeker ve kalp hastalığı, felç ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra çocuklarda görülen otizme yol açabilir. Zayıf insanların da karaciğeri yağlanır. Zayıf olmak sağlıklı demek değildir. Damarlarda yangın sönünce kalp krizi önlenir, şeker hastalığında iyileşme olur, meme kanseri iyileşir. Prostat kanseri önlenir.” değerlendirmesinde bulundu.

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