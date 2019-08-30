  • BIST 96.718
  • Altın 286,663
  • Dolar 5,8290
  • Euro 6,4362
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!

»
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı Bursa’daki örgüt buluşmasında olaylar çıktı. CHP’lilerin birbirlerine saldırdığı toplantı yarıda kesildi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Canan Kaftancıoğlu Yıldırım İçe Başkanlığı tarafından düzenlenen örgüt toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu’nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildiği sırada ortalık karıştı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’a tepki gösteren bir partili elinde bulunan mikrofonu kürsüye attı. Bir anda karışan salonda uzun süreli arbede yaşandı. 
CHP yöneticileri yaşanan olaylardan dolayı toplantıya katılanlardan özür dilerken, Kaftancıoğlu da partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar gözlerinin önünde cereyan eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir süre sonra salonu terk etti.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!30 Ağustos 2019 Cuma 10:35
  • İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!30 Ağustos 2019 Cuma 10:24
  • DİYANET İŞLERİ'NDEN 30 AĞUSTOS SKANDALI!30 Ağustos 2019 Cuma 10:17
  • YAŞAR YAKIŞ'TAN AKP'YLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR!30 Ağustos 2019 Cuma 10:09
  • TELSİM GERİ DÖNDÜ!30 Ağustos 2019 Cuma 10:02
  • DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'A NASIL BAKIYOR?30 Ağustos 2019 Cuma 09:50
  • YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL ÇİFTİ NEDEN BOŞANIYOR?30 Ağustos 2019 Cuma 09:41
  • ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI!30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
  • VATAN CADDESİ, 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA HAZIR!30 Ağustos 2019 Cuma 09:31
  • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZI KUTLARIZ!30 Ağustos 2019 Cuma 09:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim