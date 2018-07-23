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Canan Hoşgör parasının nasıl çalındığını anlattı?

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Canan Hoşgör parasının nasıl çalındığını anlattı?
Oyuncu Canan Hoşgör, yatıya gittiği arkadaşına yanında götürdüğü 200 bin dolarını çaldığı gerekçesiyle dava açmış, olay şok etkisi yaratmıştı...

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 25 Haziran'da hesabındaki 875 bin lirasını çekti. Amacı tüm birikimini başka bir bankaya yatırmaktı.

Parayla birlikte sigortacı arkadaşı A.C.'nin ofisine gitti. Burada içtiği kahveden sonra kendini aşırı halsiz ve bitkin hissetti. Arkadaşı "Bu halde araba kullanma. Gel bende kal" diye teklifte bulundu. 

İŞTE 0 İDDİA! 

875 bin lirayla arkadaşının evine giden Canan Hoşgör hemen uykuya daldı. Sabah uyandığında parası yoktu. 

Arkadaşı A.C. eve hırsız girdiğini söyleyip "Benim de paramı çalmışlar. Her şeyi götürmüşler" dedi.

Polisin yaptığı araştırmada sigortacı A.C.'nin asistanının üzerinden deste halinde paralar çıktı.

İfadesi alınan A.C. serbest bırakıldı. Canan Hoşgör "Kahveme ilaç atıp beni uyuttular. Paramı çaldılar" iddiasıyla savcılığa başvurdu. Adli Tıp'ta kan kesti yaptırdı. Ayrıca koruma talep etti. 

 

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