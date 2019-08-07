CANAN DANYILDIZ, BEREN SAAT İLE İLGİ SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Pınar Ergüner'in moderatörlüğünde ekrana gelen "Beyaz Magazin" programında yorumculuk yapan gazeteci Canan Danyıldız dün cep telefonuna gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili ciddi bir iddiayı aslını araştırmadan dile getirerek Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptığı iddiasını izleyenlerle paylaşmıştı. Konu yaklaşık 20 dakika boyunca canlı yayında yorumlandı. Önce "Beyaz Magazin" ardından gazeteci Canan Danyıldız'a itibar eden yayın organları da bu iddiayı manşetlerine taşıdı. Canan Danyıldız dünkü canlı yayında yapması gerekeni bugünkü canlı yayında yaptı ve 'Demek ki teyitsiz, raporsuz böyle şeyleri konuşmamakta yarar var' açıklamasıyla Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan dün çok kere tekrarladığı 'HIV' kelimesini bugün telaffuz dahi etmeyerek özür diledi.
Moderatör Pınar Ergüner de "Çok güzel bir davranış sergiledin. Hatadan dönmek erdemdir" sözleriyle Canan Danyıldız'a destek çıktı.
Canan Danyıldız'ın milyonların izlediği ve doğruluğuna itibar edilen bir canlı yayında böyle ciddi ve mahremiyet gerektiren bir iddiayı; gazetecilik ilkelerine aykırı olarak, teyit etmeden açıklaması tüm izleyicilerin büyük tepkisini çekti.
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Sacitaslan.com'un haberine göre; Pınar Ergüner'in moderatörlüğünde ekrana gelen "Beyaz Magazin" programında yorumculuk yapan gazeteci Canan Danyıldız dün cep telefonuna gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili ciddi bir iddiayı aslını araştırmadan dile getirerek Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptığı iddiasını izleyenlerle paylaşmıştı. Konu yaklaşık 20 dakika boyunca canlı yayında yorumlandı. Önce "Beyaz Magazin" ardından gazeteci Canan Danyıldız'a itibar eden yayın organları da bu iddiayı manşetlerine taşıdı. Canan Danyıldız dünkü canlı yayında yapması gerekeni bugünkü canlı yayında yaptı ve 'Demek ki teyitsiz, raporsuz böyle şeyleri konuşmamakta yarar var' açıklamasıyla Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan dün çok kere tekrarladığı 'HIV' kelimesini bugün telaffuz dahi etmeyerek özür diledi.
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