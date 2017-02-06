Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3'lük iki deprem

Ege Bölgesi günboyu sallandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki tane 5.3 ve en büyüğü 4.4 olan çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremler nedeniyle 11 köyde 110 ev zarar gördü.

Çanakkale'de bugün çok sayıda deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki ilk deprem, sabah saat 06.51'de gerçekleşti.

9.25 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Bu depremi, aynı bölge ve büyüklükte olan saat 13.58'deki deprem izledi.

Yaşanan 2 depremin ardından saat 14.45'te yine Ayvacık'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı.

Depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.

110 EVDE HASAR

Depremlerin ardından kaymakamlık, belediye ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan tespit çalışmalarında depremlerin 11 köyde 110 evde hasara yol açtığı belirlendi. Bu evlerden 102'sinin ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

5 KİŞİ YARALANDI

AFAD ve Kızılay, evleri kullanılamayacak halde olan köylüler için çadır gönderdi ve yemek dağıttı.

Depremler nedeniyle 5 kişi de yaralanırken, çöken ahırlardaki çok sayıda hayvan telef oldu.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM SÖZ KONUSU DEĞİL"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de, depremleri NTV yayınında değerlendirdi.

"Depremin olduğu yer, Bababurnu'nun en batı kesimi; Türkiye'nin batı ucunda bulunan yerlerden biri" diyen Tüysüz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde de burada peşpeşe depremler meydana gelmişti. Bu deprem oldukça sığ bir derinlikte oluştu ve yörede kuvvetle hissedildiğini düşünüyorum. Sadece kötü yapılmış yapılarda bazı hafif hasarlar beklenebilir; çatlaklar oluşması mümkün. Bu tür hasarlar varsa da, tespit yapılmadan önce girmemekte yarar var.

"Bu bölge için çok büyük deprem beklentimiz yok. Daha büyük deprem üretecek çok büyük faylar söz konusu değil. Bu uzun bir fay değil. Türkiye'nin diri fay haritasına geçmiş bir fay değil. Bu depremi üreten fayın ne olduğu konusunda mevcut bir bilgi yok. Bu depremin ardından 4-4.5 büyüklüğünde deprlemleri beklemek mükün. Belli bir süre aktivite olacaktır ama daha büyük bir deprem beklentisi söz konusu değil."