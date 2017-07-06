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Çanakkale'de top mermisi patladı: 1 ölü

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Çanakkale'de top mermisi patladı: 1 ölü
Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu 73 yaşındaki Kazım Perçin yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcı olay yerinde inceleme başlattı.

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, Sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlamasıyla 73 yaşındaki Kazım Perçin yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Kazım Perçin, Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde, bugün saat 07.00 sıralarında kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi. Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Perçin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TARİHİ TOP MERMİLERİNİ KESİP İÇİNDEKİ BARUTU...

Jandarma, evde başka top mermilerinin de bulunabileceği şüphesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, bomba imha uzmanı istedi. Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu öğrenilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı öğrenildi. Patlayan top mermisinin Perçin'e kim ya da kimler tarafından nasıl getirildiği araştırılırken, Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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