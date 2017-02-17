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Çanakkale'de 13 aylık bebek yangında öldü!

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Çanakkale'de 13 aylık bebek yangında öldü!
Çanakkale'den kahreden haber geldi... Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde tek katlı bir binada çıkan yangında 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi 2. Aralık Sokağı'nda Cem Tosun'a ait tek katlı evde yanan sobanın borusuna takılan tele asılı kıyafetler alev aldı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan iki kardeşten Barbaros Tosun (4) dışarı çıkmayı başardı ancak 13 aylık kardeşi Bilal Tosun alevlerin arasında kaldı.

Bakkala gitmek üzere ayrıldığı evine dönünce itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını gören anne İbadet Tosun (20), çığlık atarak içeri girmek istedi. Tosun, tehlikeli olduğu gerekçesiyle komşuları tarafından engellendi.

İş yerinde bulunan ve olayı öğrenip evine gelen baba Cem Tosun da büyük üzüntü yaşadı.

Yangını söndüren ekipler eve girdiklerinde Bilal bebeğin yanarak öldüğünü belirledi.

Bebeğin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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