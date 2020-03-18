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Çanakkale Zaferi 105 Yaşında

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Çanakkale Zaferi 105 Yaşında
Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına göğsünü siper ederek destan yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi, bugün koronavirüs tehdidi nedeniyle sade bir törenle anılacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde törenler sade tutulacak. Anma komitesince önceden planlanan programlar ve etkinlikler iptal edildi. Şehitler Abidesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören de yapılmayacak. 

MADALYALI BAYRAK

TBMM tarafından Çanakkale savaşlarında şehit olan askerlerimizin manevi şahsiyetlerine şükran nişanı olarak verilen ve üzerinde “Çanakkale Geçilmez” yazan altın madalya, bugün Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Türk bayrağıyla buluşacak. Darphane tarafından özel baskılı olarak 22 ayar altından hazırlanan madalya,  Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından 253 bin şehidi temsilen ay yıldızlı bayrağa toka edilecek. Madalyalı Türk bayrağı, 21 pare top atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 18 Mart mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale’de bir asır önce verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir."

İPTAL EDİLEN PROGRAMLAR

TROYA Müzesi’nin ücretsiz ziyarete açılması, İskele Meydanı’nda askeri öğün ikramı, yolcu gemilerinde 18 Mart temalı tiyatro sunumları kaldırıldı. Çanakkale Boğazı’ndaki su gösterisi, Çimenlik Kalesi’ndeki bando ile mehteran konseri ve fener alayı koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.

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