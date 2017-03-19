Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli törenle atıldı.

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların katıldığı törenle atıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde şunları söyledi:

İlk harcı atıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Gelibolu'dan Lapseki'ye 3-4 dakikada varmış olacaksınız. Millete helal olsun. Bu eser 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadımız için. Çanakkale millet için her türlü geçilir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile de geçilir. Şimdi canlı yayına geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız ile canlı bağlantıya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Çanakkale Stadyumu'ndan selam verecek. Çanakkale'de toplanan vatandaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza saygımızı sunuyoruz. "Çanakkale geçilmez" diyen ecdadımızdan aldığımız güçle, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini sizlerin huzurunda atıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.

CANLI YAYINLA TEMEL ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa Çanakkale Stadyumu'ndan canlı yayında bağlandı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan,

"Butonlara basıyoruz, ya Allah ya Bismillah... Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diyerek köprüye ilk harç atılmış oldu. Erdoğan, ''1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni hayırlı olsun'' dedi.

Temel atma töreni 15 Temmuz Marşı eşliğinde gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım, köprü ile ilgili olarak "Gelibolu'dan Lapseki'ye 3-4 dakikada varmış olacaksınız. Hayırlı olsun" dedi.

TARİH TÜPÜ KÖPRÜNÜN TEMELİNE BAŞBAKAN BIRAKTI

Törende 1915 Çanakkale Köprüsü için özel olarak hazırlatılan "tarih tüpü" Başbakan Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakıldı.

Tarih tüpünde, "2017 yılının 18 Mart Cumartesi Günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TC Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın TC Başbakanı, Ahmet Arslan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Orhan Tavlı'nın Çanakkale Valisi, Suat Hayri Aka'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, İsmail Kartal'ın Karayolları Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Daelim-Limak-SK Eamp;C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi temel atma töreninde bu olayı belgelemek için hazırlanan iş bu belge geleneksel tarih tüpüne konularak, nirengi noktası betonunun içine yerleştirildi" denildi.

ERDOĞAN ÇANAKKALE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere, helikopterle Çanakkale'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çanakkale Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Çanakkale'ye geldi.

DÜNYANIN ENLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli bugün atılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te açılması planlanan köprü hizmete girdiğinde Japonya’yı tahtından indirerek dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Boğazı’nı 2 bin 23 metre orta açıklıkla geçecek. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü Kobe’deki Akashi Kaikyo’nun ayak açıklığı 1991 metre. Dünyanın en uzun köprüleri arasında Türkiye’den ilk 10’da iki köprü daha yer alıyor. 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü 1.550 metrelik ayak açıklığı ile Çanakkale Köprüsü’nün dahil edilmediği listede dördüncü sırada yer alıyor.

Yine 2016 yılında açılan, 1.408 metrelik ayak açıklığına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1.090 metre ile yirmidördüncü, Şehitler Köprüsü ise (Boğaziçi ) 1.074 metrelik ayak açıklığı ile yirmisekizinci sırada yer alıyor.

Avrupa ve Asya kıtalarını dördüncü kez birleştirecek Çanakkale 1915 Köprüsü’nün tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 860 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak.

10.3 MİLYAR LİRALIK PROJE

Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında Çanakkale 1915 Köprüsü’nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üstgeçit yapılacak.

Köprü ve otoyol ihalesini 10.3 milyar lira bedel ve 16 yıl işletme süresiyle Daelim - Limak - SK - Yapı Merkezi kazanmıştı. Temel atma töreni Asya kıtasındaki Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkiinde yapılacak.