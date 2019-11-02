  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!

»
CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!
Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Hülya Avşar'ın 'başarılı değil' sözlerine yanıt verdi.

Can Yaman, Bebek'te düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı. Yakışıklı oyuncu, Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt verdi.

"CAN YAMAN BAŞARILI DEĞİL"

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Can Yaman için “Can Yaman yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılığı ilk geliyor aklıma. Burak Özçivit için de bu geçerli. İleride bu durum değişir, çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım.” demişti.

"HÜLYA AVŞAR DİYORSA DOĞRUDUR"

Can Yaman bu sözlere “Hülya Avşar’la polemiğe sokulacak günlere geldiysek ne mutlu bana. Hülya Avşar’a saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur.” diyerek cevap verdi.

can-yaman-hu-093922hg.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
  • FATMA GİRİK, BODRUM’A DÖNÜYOR!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:45
  • İMAMOĞLU’NDAN BAKAN KURUM’A YANIT: TALİHSİZ BULUYORUM!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:35
  • ‘TOPKAPI SARAYI’NI, RESTORASYON FACİASI BEKLİYOR’02 Kasım 2019 Cumartesi 09:21
  • KARAR CÜBBELİ’NİN DÜNÜRÜNE AİT KAÇAK VİLLA İÇİN Mİ ALINDI?02 Kasım 2019 Cumartesi 09:10
  • ALEYNA TİLKİ CADILAR BAYRAMI’NDA KENDİSİ OLDU!01 Kasım 2019 Cuma 16:33
  • CAVİT ÇAĞLAR’A AİT OLAY TV VE OLAY FM KAPANDI!01 Kasım 2019 Cuma 16:07
  • CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!01 Kasım 2019 Cuma 14:09
  • "BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"01 Kasım 2019 Cuma 13:44
  • GÖKÇE BAHADIR'IN MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!01 Kasım 2019 Cuma 13:17
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim