CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Hülya Avşar'ın 'başarılı değil' sözlerine yanıt verdi.

Can Yaman, Bebek'te düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı. Yakışıklı oyuncu, Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt verdi.

"CAN YAMAN BAŞARILI DEĞİL"

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Can Yaman için “Can Yaman yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılığı ilk geliyor aklıma. Burak Özçivit için de bu geçerli. İleride bu durum değişir, çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım.” demişti.

"HÜLYA AVŞAR DİYORSA DOĞRUDUR"

Can Yaman bu sözlere “Hülya Avşar’la polemiğe sokulacak günlere geldiysek ne mutlu bana. Hülya Avşar’a saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur.” diyerek cevap verdi.