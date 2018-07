Star TV’nin yeni dizisi ‘Erkenci Kuş’ta, 'Can Divit' karakterine hayat veren Can Yaman, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Can Yaman'ın fit vücudu dikkatleri çekti.

Başarılı oyuncu Can Yaman, bir derginin Temmuz sayısına kapak oldu. 'Erkenci Kuş' dizisinin başrolünde yer alan Can Yaman, sosyal medyanın nefesini kesti. Yaman, Instagram hesabına yeni bir fotoğraf yükledi. Oyuncunun fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Can Yaman'a gelen yorumlardan bazıları: - "Bu ne yakışıklılık böyle!" - "Genler nereden?" - "Bu fotoğrafı görünce aşık olmamak imkansız." - "Mükemmelsin."