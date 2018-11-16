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Can Yaman ve Demet Özdemir fena yakalandı!

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Can Yaman ve Demet Özdemir fena yakalandı!
Aşk yaşadıkları konuşulan ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.

Aşk yaşadıkları konuşulan ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.

Dizinin senaristi Aslı Zengin’in 'Maslak Esnaf’ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Demet Özdemir ve Can Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu Cihan Ercan ve bir kız arkadaşlarıyla 'Çukur' isimli mekana geçti.

Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Yaman’ın bir ara Özdemir’in yanağından makas aldığı görüldü.

İkili, Yıldız Tilbe’nin ‘El Adamı’ şarkısı eşliğinde romantik anlar yaşadı.

Müziğin ritmine kendini kaptıran Can Yaman sahneye çıkarak Mert Davran ile birlikte ‘Ele Güne Karşı’ şarkısını seslendirdi.

Panik oldular

Eğlence sonrası Demet Özdemir ve Can Yaman, önden arkadaşlarını göndererek kapıda gazetecilerin olup olmadığı kontrol ettirdi.

Biraz bekledikten sonra mekandan birlikte çıkan Yaman ve Özdemir flaşlar patlayınca kısa süreli panik yaşadı. İkili ‘doğum günü vardı, ona geldik” açıklamasını yaptı.

 

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