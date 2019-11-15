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CAN YAMAN DANSÖZLERE NASIL TAŞ ÇIKARTTI?

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CAN YAMAN DANSÖZLERE NASIL TAŞ ÇIKARTTI?
Can Yaman'dan göbek şov! Dansözle dans edip göğsüne para sıkıştırdı!

Son dönemde şöhreti sınırları aşan Can Yaman Etiler'de arkadaşlarıyla gittiği mekanda göbek attı. Dansözle oynayan Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne para sıkıştırdı. İşte Can Yaman'ın dansözlü gecesinden görüntüler...

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Can Yaman, dün akşam gittiği bir mekanda yanına gelen dansözle göbek attı.

DANSÖZÜN GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI

Can Yaman, dün akşam yakın arkadaşlarıyla Etiler'deki bir makana gitti. Gecede eğlenceli dakikalar yaşayan Yaman, bir ara dansözün yanına gelmesiyle şaşkına uğradı. Dansöze önce oturduğu yerden eşlik eden Yaman, yanındaki arkadaşının ısrarıyla masada kalkarak göbek atmaya başladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne sıkıştırmayı da ihmal etmedi..

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