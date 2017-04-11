Can Nergis evlendi!

Anne dizisinde rol alan oyuncu Can Nergis sevgilisi Jelena Milosavjevic ile evlendi.

Anne dizisinde gazeteci Ali Arhan karakterini canlandıran Can Nergis sessiz sedasız evlendi.



Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın'da yayınlanan habere göre Can Nergis, Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic ile geçen hafta Hollanda'da aile arasında nikah masasına oturdu. Jelena Milosavjevic evlenir evlenmez instagram hesabında soyadını Jelena Nergis olarak değiştirdi.