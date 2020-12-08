Can Maxim Mutaf kimdir? Duygu Özaslan sevgilisi Maxim Mutaf nereli?

Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte çektirdiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşmaya devam ediyor. Merak konusu olan Can Maxim Mutaf kimdir, nereli..

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Instagram hesabı üzerinden hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Erkek arkadaşı ile birlikte çektirdiği cesur fotoğrafları paylaşan Özaslan’ın paylaşımına çok sayıda beğeni geliyor.

Paylaşımınların ardından Can Maxim Mutaf’ın nereli olduğu ve kariyeri fenomen ismin takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sevgilisi Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında ve nereli, işte merak edilenler..

CAN MAXIM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünayay geldi. Kariyerine Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu olarak devam eden Can Maxim Mutaf, 1.94 m boyunda ve 85 kg ağırlığındadır.

Babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir.

Genç yaşına rağmen kadroda kendisine yer bulmaktadır. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır.

Euroleague 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır.

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.