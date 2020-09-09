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Can kaybı 900 bini aştı:

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Can kaybı 900 bini aştı:
Dünya genelinde 901 bin 916 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 27 milyon 742 bin 816'ya ulaştı. COVID-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1115, Meksika'da 703, Brezilya'da 504 kişi hayatını kaybetti.
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

İşte dünyada bugün yaşananlar...

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 1115 CAN KAYBI
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 1115 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 73 bin 890'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 89 bin 706 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128'e çıktı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 703 ARTTI
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 703 artarak 68 bin 484'e ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı da 5 bin 351 artışla 642 bin 860'a çıktı.

BREZİLYA'DA BİLANÇO ARTIYOR
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 504 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 464’e, vaka sayısı da 14 bin 269 artarak 4 milyon 162 bin 73’e yükseldi.

Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
 
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Can kaybı 900 bini aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
 
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