Can kaybı 900 bini aştı:

İşte dünyada bugün yaşananlar...
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 1115 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 73 bin 890'a yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 89 bin 706 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128'e çıktı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 703 artarak 68 bin 484'e ulaştı.
Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı da 5 bin 351 artışla 642 bin 860'a çıktı.
Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 504 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 464’e, vaka sayısı da 14 bin 269 artarak 4 milyon 162 bin 73’e yükseldi.