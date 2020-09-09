Can kaybı 900 bini aştı:

İşte dünyada bugün yaşananlar...

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 1115 CAN KAYBI Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 1115 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 73 bin 890'a yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 89 bin 706 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128'e çıktı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 703 ARTTI Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 703 artarak 68 bin 484'e ulaştı.



Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı da 5 bin 351 artışla 642 bin 860'a çıktı.