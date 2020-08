Can kaybı 850 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

BREZİLYA'DA CAN KAYBI 758 ARTTI

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 63 bin 819'a ulaştı. Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı 5 bin 974 artışla 591 bin 712’ye çıktı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 673 ARTTI

AVUSTRALYA'DA SON 24 SAATTE 11 CAN KAYBI

Avustralya’da son 24 saatte 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 61’e yükseldi. Avustralya’da COVID-19’dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria’da, 11 kişinin daha ölmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 611’e çıkarken, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 6 milyon 120 bin testin sonucuna göre, koronavirüse yakalanan 25 bin 670 Avustralyalıdan 20 bin 851’i de sağlığına kavuştu.



Öte yandan son 24 saat içinde Victoria’da 114, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland eyaletinde 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, diğer eyaletlerde yen vaka sayısı kaydedilmedi.