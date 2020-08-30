Can kaybı 850 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Dünya genelinde 846 bin 778 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 25 milyon 166 bin 528'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi hayatını kaybetti.

İşte dünyada bugün yaşananlar...

SON 24 SAATTE GÖRÜLEN EN YÜKSEK VAKA SAYISI HİNDİSTAN'DA KAYITLARA GEÇTİ Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 948 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 63 bin 498'e yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 761 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733'e çıktı. Son 24 saatte görülen vaka sayısı dünyada en yüksek sayı olarak da tarihe geçti.

BREZİLYA'DA CAN KAYBI 758 ARTTI Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 758 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 262’ye, vaka sayısı da 41 bin 350 artarak 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 801 bin 422 vaka ve 29 bin 944 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 673 ARTTI Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 63 bin 819'a ulaştı.



Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı 5 bin 974 artışla 591 bin 712’ye çıktı.

AVUSTRALYA'DA SON 24 SAATTE 11 CAN KAYBI Avustralya’da son 24 saatte 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 61’e yükseldi. Avustralya’da COVID-19’dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria’da, 11 kişinin daha ölmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 611’e çıkarken, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 6 milyon 120 bin testin sonucuna göre, koronavirüse yakalanan 25 bin 670 Avustralyalıdan 20 bin 851’i de sağlığına kavuştu.



Öte yandan son 24 saat içinde Victoria’da 114, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland eyaletinde 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, diğer eyaletlerde yen vaka sayısı kaydedilmedi.

MISIR'DA SON 24 SAATTE 14 ÖLÜM Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 14 kişi daha hayatını kaybetti ve 212 yeni vaka tespit edildi. Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 376'ya, tespit edilen vaka sayısı da 98 bin 497'ye çıktı.

CEZAYİR'DE SON 24 SAATTE 8 CAN KAYBI Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 379 kişinin enfekte olduğu, 281 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi. Açıklamada, bu verilerle COVID-19'dan ölümlerin 1491'e, vakaların 43 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısının da 30 bin 717'ye çıktığı kaydedildi.