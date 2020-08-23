Can kaybı 800 bini aştı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 808 bin 715 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelindeki vaka sayısı ise 23 milyon 383 bine ulaştı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi öldü.

İşte dünyada bugün yaşananlar...

İRAN'DA SON 24 SAATTE 141 CAN KAYBI İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi. Ülke genelinde 2 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 141'ini kaybettik." dedi. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 643'e, vaka sayısının da 358 bin 905'e çıktığını ifade etti.

RUSYA'DA SON 24 SAATTE 4852 VAKA Rusya ’da son 24 saatte 4 bin 852 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 956 bin 749’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 73 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 383’e ulaştığını açıkladı.

BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE 892 ÖLÜM Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 892 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümler 114 bin 250'ye, vaka sayısı da 50 bin 32 artarak 3 milyon 582 bin 362'ye yükseldi. Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 709 bin 638 olarak kayda geçti.

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 912 CAN KAYBI Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 912 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 'dan ölenlerin sayısı 56 bin 706'ya yükseldi. Hindistan'da toplam vaka sayısı 3 milyon 44 bin 940'a yükseldi.