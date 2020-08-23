Can kaybı 800 bini aştı

Dünya genelindeki vaka sayısı ise 23 milyon 383 bine ulaştı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 912, Brezilya'da 892, Meksika'da 644 kişi öldü.
İşte dünyada bugün yaşananlar...
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi. Ülke genelinde 2 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 141'ini kaybettik." dedi. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 643'e, vaka sayısının da 358 bin 905'e çıktığını ifade etti.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 892 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümler 114 bin 250'ye, vaka sayısı da 50 bin 32 artarak 3 milyon 582 bin 362'ye yükseldi. Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 709 bin 638 olarak kayda geçti.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 644 artarak 60 bin 254'e ulaştı. COVID-19 vaka sayısının 6 bin 482 artışla 556 bin 216'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 380 bin 492 kişi de iyileşti. Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.